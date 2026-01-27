José Mourinho recorreu aos seus inícios como treinador, no Benfica, em 2000, para defender o treinador adversário desta quarta-feira - Álvaro Arbeloa. Fê-lo em antevisão ao duelo da oitava e última jornada da fase de Liga da Champions, entre Benfica e Real Madrid, pelas 20 horas desta quarta-feira, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

Declarações sobre treinadores inexperientes em clubes grandes

«Os outros jornalistas têm uma qualidade que respeito muito. Que é levar as coisas na direção que vos interessa. A pergunta que me fizeram, era se é uma surpresa que Spalletti seja treinador da Juventus. A minha resposta foi em defesa de Spaletti, obviamente que não me surpreenda, que treinadores com os melhores currículos treinam os melhores clubes. O que surpreende é o contrário. É uma reflexão normal.

Entrada no Benfica em 2000

«Conto-vos uma história: no ano 2000, um gigante que chama Benfica chamou alguém que não tinha treinado ninguém para ser treinador do Benfica. Esse treinador respondeu que não, porque não queria ser assistente. Para minha grande surpresa, era para ser treinador principal. Passou-se comigo. Foi com surpresa que acolhi essa situação. Aos [jornalistas] italianos, quiseram levar essa resposta para falar de Chivu [treinador do Inter de Milão]. A vocês [espanhóis], de Arbeloa. Só há um problema, é que tanto Chivu como Arbeloa são meus filhos. Não são só ex-jogadores meus, são especiais. Falando de Álvaro, do ponto de vista humano, da empatia pessoal, é dos meus favoritos de todos. Não foi o melhor que jogou no Real Madrid, mas foi um dos melhores homens que jogou comigo. Era o último em que podia meter pressão, mas vocês são muito inteligentes. Vai ter uma grande carreira.»

Xabi Alonso

«Xabi [Alonso] é outro dos meus filhos. Só tenho recordações positivas. Provavelmente, a emoção que tive com o Xabi terei amanhã contra o Álvaro. Tocou-me muito antes e depois do jogo. Jogar contra eles é uma alegria muito grande. Veja-se o que Xabi fez no Leverkusen. O que se passou no Real Madrid, não sei nem me interessa. No futebol é difícil que alguma coisa me surpreenda.»