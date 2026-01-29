O triunfo do Benfica sobre o Real Madrid (4-2) teve Anatoliy Trubin como grande herói e o ucraniano fez notícia na imprensa internacional. Ainda assim, José Mourinho foi o principal destaque nos jornais estrangeiros, que destacam a forma imponente como venceu a antiga equipa, comandada por um ex-pupilo.

Em Espanha, há até quem escreva que Florentino Pérez poderá começar a olhar para Mourinho como solução para os problemas dos madrilenos.

MARCA

«Um Benfica esmagador qualifica-se desmontando o efeito Arbeloa»

«O Benfica de Mourinho colocou o efeito Arbeloa em quarentena e parou o crescimento do Real Madrid. (…) No Estádio da Luz, onde conquistaram a glória europeia, e contra O Glorioso, o Real Madrid despediu-se do top-8 mostrando todos os seus defeitos. Que não são poucos.

O Benfica foi fiel ao estilo de Mourinho. Uma equipa séria e agressiva, entregando a sua alma em cada duelo. O ardor e a tempestade encarnados ofuscavam um Real Madrid que lembrava os jogos passados. Frágil sem a bola, impreciso com ela. A história é caprichosa. O estágio em que Arbeloa tocou a glória viveu um pesadelo diante do seu mestre. Futebol é épico.»

AS

Perda total em Lisboa

«Mourinho, um grande treinador e um propagandista ainda melhor, orquestrou com maestria a emboscada com a sua estratégia característica: alta pressão e jogo ofensivo direto. Para o Real Madrid, a pior parte não foi o marcador, que os eliminou do top-8 e os mandou de volta para os play-offs, mas a sensação de que, com noites como esta, não chegariam longe. E o louvável Benfica teve uma recompensa ainda maior: um cabeceamento do seu guarda-redes, Trubin, fez o milagre de levá-los à próxima fase, quando o Real Madrid, já em desvantagem, jogava com nove homens.»

«O clube português era um gigante nos primeiros anos da Liga dos Campeões; agora tem jogadores mais fracos, mas o mesmo orgulho. E também tem a vantagem adicional de Mourinho, um dos grandes do futebol mundial, um guerreiro.»

MUNDO DEPORTIVO

Mourinho "come" Arbeloa e coloca o Madrid em apuros. (…) Desta vez o aluno não supera o professor

«É uma jogada ousada, uma verdadeira audácia, mas se Florentino Pérez, como todos os outros, viu José Mourinho e o Benfica "dele" devorarem o Real Madrid de Arbeloa na noite passada, talvez já esteja a considerar trazer o técnico português de volta. Ou seja, recontratar "special one" para injetar um pouco de ordem e rock and roll numa equipa que carece de muitas coisas, mas sobretudo de ordem e rock and roll.

«O Benfica de Mourinho foi um ótimo exemplo de tudo o que falta a este Real Madrid. Precisando de uma vitória, a equipa portuguesa entrou em campo com muita garra num Estádio da Luz bastante hostil (a chuva aumentou o drama) e dominou os Merengues com jogadores de menos habilidade, mas de muito mais dedicação. Nomes como Prestianni, Schjelrup e Sudakov não serão esquecidos facilmente em Valdebebas, embora, entre a má pontaria e o heroísmo de Courtois, o marcador tenha sido bem menos cruel.»

SPORT

O Maestro Mourinho ridiculariza o aspirante Arbeloa e deixa o Real Madrid de fora do top-8

GE

«Aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Benfica ainda necessitava de um golo para conquistar o saldo necessário, Camavinga lançou uma bola na área dos portugueses erradamente. Trubin, muito provavelmente sem saber que o saldo àquela altura era ineficiente, resolveu fazer uma graça e dominou no peito a bola que chegou limpa após o erro de Camavinga. Os adeptos revoltaram-se e o presidente Rui Costa foi apanhado pelas câmaras desesperado.»

«Trubin recolocou a bola em jogo após a expulsão de Rodrygo, Aursnes recebeu na intermediária, e Bellingham derrubou-o. Falta. Mourinho mandou Trubin ir para a área, e o resto é história. Golaço para a eternidade!»