José Mourinho desdramatizou o facto de ser Davide Massa o árbitro de amanhã e explicou a abordagem ao duelo com o Real Madrid, para a oitava e última jornada da fase de Liga da Champions, um jogo com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol pelas 20 horas de quarta-feira.

Árbitro Davide Massa já o expulsou

«Disse há umas semanas que antes dos jogos não me preocupo sobre quem é o árbitro, não gosto de comentar isso antes dos jogos porque vou sempre a pensar que eles tentam fazer o melhor trabalho possível. Contra a Juventus, depois do jogo, acabei por não falar, mas se o fizesse era para dizer que tinham sido fantásticos. Vamos esperar pelo final do jogo, antes não gosto de comentar.»

O que diz a um plantel inexperiente

«O mesmo que disse na Juve. Você pode dizer o que disse não funcionou porque perderam. Mas acho que fomos bem-sucedidos na abordagem. Quando chegas a um nível que já não tens nada a perder, tens de ir com tudo. Ou matas, ou morres de pé. É isso que vamos tentar amanhã, mas se não tivermos equilíbrio, eles castigam-nos. Estes jogadores não precisam de meter 37 pés dentro da área adversária. Metem três pés, fazem três golos. São de um nível alto que estão à espera do teu erro para te castigarem.»