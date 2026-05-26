Uma estrela mundial, uma disputa de gigantes a uma trama que se adensa a cada dia que passa.

São quase três meses de enredo, desde que a 1 de março José Mourinho se ofereceu para renovar contrato com o Benfica, ao dia de hoje, em que se contam os prazos para a saída do técnico rumo a Madrid.

Desde então, um tumulto na capital espanhola fez a Luz viver dias de incerteza, até um desfecho previsível, mas adiado, que poderá durar dias ou algumas semanas.

A novela em torno da renovação de Mourinho e da possível saída para Madrid é feita de volte-faces, meias-verdades ou verdades formais. É feita de declarações dúbias e de muitos silêncios.

Tem o protagonista maior – e até um vilão involuntário –, numa história em que não há espaço para papéis secundários.

O Maisfutebol deixa-lhe aqui os 10 episódios de um enredo que ainda não teve fim à vista, mas com uma evidência: mais do que ficção, aqui é tudo Real.

Dossier Mourinho: uma novela em 10 episódios