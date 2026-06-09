O Benfica comunicou esta terça-feira à CMVM que o Real Madrid avançou para a contratação do treinador português, mediante o pagamento da cláusula de rescisão de 15 milhões de euros prevista no contrato.

A SAD encarnada acrescenta que Mourinho aceitou a proposta dos madrilenos, colocando ponto final numa passagem de apenas uma temporada pela Luz.

A movimentação acontece no próprio dia em que o Real Madrid oficializou a saída de Álvaro Arbeloa do comando técnico da equipa principal, cenário que abriu as portas para a chegada do técnico português ao Santiago Bernabéu.

Mourinho ingressou no Benfica em setembro de 2025 e liderou os encarnados em 45 encontros oficiais, alcançando o terceiro lugar no Campeonato Nacional. Já na Europa, levou os encarnados ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas foi eliminado precisamente frente aos merengues.

Para o treinador português, trata-se de um regresso a uma casa que bem conhece. Mourinho orientou o Real Madrid entre 2010 e 2013, período em que conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.