No dia seguinte à vitória do Real Madrid sobre o Benfica (1-0), a contar para a primeira mão do play-off da Champions, Vini Jr. recuperou o golo apontado na Luz.

«Os pretos no devido lugar», escreveu o avançado, fazendo alusão à música do vídeo. A publicação no TikTok termina com a confrontação de Prestianni, que originou a polémica que marcou as últimas horas.