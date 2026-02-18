Benfica
Há 1h e 3min
«Os pretos no devido lugar»: Vini Jr. recupera golo apontado na Luz
Avançado do Real Madrid revelou outra perspetiva sobre o momento
No dia seguinte à vitória do Real Madrid sobre o Benfica (1-0), a contar para a primeira mão do play-off da Champions, Vini Jr. recuperou o golo apontado na Luz.
«Os pretos no devido lugar», escreveu o avançado, fazendo alusão à música do vídeo. A publicação no TikTok termina com a confrontação de Prestianni, que originou a polémica que marcou as últimas horas.
@vinijr
Os pretos no devido lugar… 🤞🏿♬ som original - Vini Jr.
