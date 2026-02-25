Benfica
Polícia espanhola carrega sobre adeptos do Benfica em Madrid
Alguns apoiantes encarnados tiveram de receber assistência médica
Viveram-se momentos de tensão na concentração dos adeptos do Benfica para irem para o Estádio Santiago Bernabéu. A Polícia Nacional, de Espanha, que está a fazer o acompanhamento do cortejo de adeptos, carregou sobre os portugueses, com bastonadas que atiraram algumas pessoas ao chão.
Tudo aconteceu já perto do Estádio Bernabéu, após os adeptos deflagrarem vários engenhos pirotécnicos, havendo ainda relatos de garrafas atiradas contra a polícia. Os agentes carregaram sobre os portugueses que iam à frente no cortejo e alguns tiveram de receber assistência médica no local.
