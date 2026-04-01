Gianluca Prestianni falou pela primeira vez de «viva voz» sobre a polémica com Vinicius Júnior e deixou uma garantia: «Jamais fui racista».

Em declarações à Telefe, o jogador do Benfica comentou as acusações de alegado racismo face ao internacional brasileiro e garantiu que Mbappé chamar-lhe «racista» não passou de uma estratégia para o tentar expulsar, durante o jogo entre Benfica e Real Madrid.

«Pensei na minha mãe, no meu pai e nos meus avós, que tiveram de ouvir coisas sobre mim que não são verdade. Ouvi o que disse o Mbappé e, para os argentinos, é um insulto normal [n.d.r.: Prestianni sobre o facto de Mbappé lhe ter chamado, "puto racista"]. Chamaram-me racista, mas eu não sou e nunca serei. Insultou-me para tentar que fosse expulso, mas jamais reagiria, muito pelo contrário. Quero mostrar o meu valor em campo», afirma.

«Sou jogador de futebol. Estou habituado a ouvir coisas de outras pessoas, mas o que mais me doeu foi ser acusado de algo que nunca fiz. Estou muito tranquilo porque todos os que me conhecem sabem a pessoa que sou», acrescenta.

Além disso, Prestianni confessa que para os argentinos é normal utilizar insultos como «cobarde» ou «maricas», quando questionado sobre o que terá chamado a Vinicius, em vez de «macaco».

Recorde-se que o jogador do Benfica já se tinha pronunciado sobre o tema, através das redes sociais, e assegurou não ter proferido quaisquer insultos racistas a Vinicius Júnior.