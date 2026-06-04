A novela aproxima-se do fim: o Real Madrid informou esta quarta-feira o Benfica de que pretende exercer o pagamento da cláusula de rescisão de José Mourinho, depois de Florentino Pérez ter anunciado que o português será o seu treinador, no caso de vencer as eleições.

A comunicação do Real Madrid para a SAD encarnada, como o Record escreveu e o Maisfutebol confirmou, foi efetuada por escrito e aponta para um pagamento a ser liquidado após as eleições no Real Madrid.

Recorde-se que o clube espanhol vai a eleições no próximo domingo, havendo dois candidatos à presidência: de um lado o presidente Florentino Pérez, que aposta no treinador português, do outro lado o empresário Enrique Riquelme, que também esta quarta-feira anunciou Haaland como grande cartada eleitoral e que já foi desmentido pelo pai e pela empresária do avançado norueguês.

Depois dos acontecimentos desta noite, tudo aponta que Florentino Pérez é agora ainda mais favorito ao triunfo, o que acabará por levar Mourinho de voltar à capital espanhola, para orientar o maior clube do mundo.

O Benfica já se preparou para esta saída e já tem acordo com Marco Silva, que também informou o Fulham de que não vai renovar. Enquanto isso, sabe agora que o Real Madrid pretende exercer o pagamento dos 15 milhões de euros da cláusula de Mourinho rapidamente, logo após as eleições.