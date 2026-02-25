Depois da polémica gerada pela ilustração do jogo da 1.ª mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions, o Benfica revelou o trabalho realizado pela designer Marta Santinho para a partida do jogo decisivo no Bernabéu.

O tema é a recuperação da coroa que a família real recuperou na Luz e levou para o seu castelo, mas os jogadores do Benfica recusam desistir e preparam-se para se infiltrar numa das torres da fortaleza do inimigo para recuperar o precioso objeto.

O guião está todo explicado - tal como o foi o da semana passada, apesar da polémica gerada pelos «macacos sábios» no cinto de Schjelderup» - mete a padeira de Aljubarrota e alusões à resiliência do Benfica e à história de Robin Hood (personificado por Pavlidis), o herói que roubava aos ricos para dar aos pobres.

Mas há ainda uma aparente mensagem subliminar: na parte esquerda da face, Dahl aparece com aquilo que parece ser uma nódoa negra, consequência do lance com Fede Valverde que não foi sancionado pelo árbitro do jogo na Luz, nem pela UEFA, que arquivou o caso após queixa do Benfica.