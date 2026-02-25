Andreas Schjelderup foi titular na derrota do Benfica frente ao Real Madrid (2-1, 3-2 no agregado), na segunda mão do play-off da Champions, e falou à flash da Sport tv.

«É desapontante, queríamos seguir em frente, os adeptos também queriam, podíamos ter feito mais, não estivemos afinados, ao contrário deles. Temos de seguir em frente, continuar a aprender.»

«Depois dos primeiros minutos controlámos o jogo, podíamos ter penalizado mais o adversário e marcar ainda mais golos. Eles castigaram-nos com os nossos erros, criámos suficiente para sair com um resultado melhor.»

«Tivemos muitas oportunidades para marcar, se o fizéssemos seguíamos em frente, esperemos que na próxima consigamos fazer melhor, a equipa tem qualidade para fazer mais, mesmo contra o Real Madrid.»