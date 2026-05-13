José Mourinho está cada vez mais próximo do Real Madrid. O treinador português é o homem que Florentino Perez deseja, sendo, portanto, uma prioridade na capital espanhola.

Nesse sentido, as conversas entre o Real Madrid e o entorno de Mourinho têm acontecido há alguma semanas e avançaram marcadamente nos últimos dias.

Florentino Perez, recorde-se, anunciou ontem, terça-feira, que vai convocar eleições antecipadas, mas até lá continua a tratar da construção do próximo plantel. Até porque vai recandidatar-se à presidência e está convencido de que vai ganhar.

Ora no meio de tudo isto, e porque se sente cada vez mais próximo do Real Madrid, o próprio José Mourinho tem gerido com cuidado todas as questões em torno do futuro.

Já nesta quarta-feira surgiram notícias, avançadas por vários jornais, de que Mourinho recebeu uma proposta para renovar o contrato que só termina no final da próxima época, uma notícia que o Maisfutebol não confirma: até este momento o treinador não recebeu nenhuma oferta do Benfica para renovar.

Os próximos dias, sobretudo depois de sábado, quando se jogar a última jornada da Liga, deverão trazer novidades mais definitivas. Mas para já, pelo menos, o Maisfutebol repete a informação: as negociações com o Real Madrid avançaram fortemente nos últimos dias.

Na expetativa de uma saída de Mourinho, o treinador preferido do Benfica é Marco Silva, que está em final de contrato com o Fulham. Um técnico que a SAD encarnada já tentou contratar no passado.