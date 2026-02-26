Sidny pediu e Vinicius aceitou, mas não houve troca de camisolas
Avançado do Real Madrid disse ao extremo do Benfica que lhe entregaria a camisola na zona dos balneários, mas os dois jogadores não voltaram a encontrar-se. Sidny está a ser muito contestado por adeptos do Benfica
Avançado do Real Madrid disse ao extremo do Benfica que lhe entregaria a camisola na zona dos balneários, mas os dois jogadores não voltaram a encontrar-se. Sidny está a ser muito contestado por adeptos do Benfica
Logo após o Real Madrid-Benfica, ainda no relvado do Bernabéu, Sidny Cabral pediu a Vinicius para trocar de camisola com ele.
O Maisfutebol sabe que a troca acabou por não se concretizar, mas que Vini aceitou fazê-lo na zona dos balneários. Foi precisamente isso que o internacional brasileiro disse ao extremo dos encarnados no momento que foi captado das bancadas e no qual aponta para a zona do túnel.
No entanto, Vini acabou por não voltar a cruzar-se com o jogador dos encarnados e a troca não aconteceu.
Nas últimas horas, Sidny Cabral tem sido muito contestado por adeptos do Benfica, que lhe apontam o dedo por querer trocar de camisola com o jogador que acusou Prestianni de racismo no Estádio da Luz, no jogo da 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions.