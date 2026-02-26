Tal como o Maisfutebol avançou em primeira mão, a troca de camisolas entre Sidny Lopes Cabral e Vinicius Júnior não aconteceu. Fonte próxima do jogador esclarece agora que o atleta do Benfica percebeu que tal ato podia gerar problemas internos no clube.

Sidny pediu, de facto, a camisola de Vinicius, marcador de dois golos no agregado e personagem principal de um alegado episódio de racismo, juntamente com Gianluca Prestianni.

O jogador teve um ato irrefletido, segundo a mesma fonte, desconhecendo que a situação pudesse ter um impacto tão grande. Ainda assim, ao chegar ao balneário percebeu que tal postura podia afetar o ambiente no balneário e optou por não ir ao encontro do jogador brasileiro.

Nesse sentido, esclareceu a situação junto da estrutura do Benfica.