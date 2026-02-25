Benfica
Tchouaméni: «Precisamos de consistência e continuamos a trabalhar»
Médio francês marcou contra o Benfica e exigiu melhorias dos «Merengues»
Tchouaméni marcou na vitória do Real Madrid sobre o Benfica (2-1, 3-2 no agregado), na segunda mão do play-off da Champions, e falou à flash da Sport tv.
«Sabíamos que seria um jogo difícil, contra uma boa equipa. Não começámos da melhor forma, mas seguimos com confiança e sabíamos que podíamos dar a volta. Depois do golo do Benfica, reforçámos a confiança e pressionámos pelo golo, que acabei por marcar. O mais importante é vencer e seguir em frente. Precisamos de maior consistência, mas continuamos a trabalhar. Há que melhorar.»
