Tchouaméni deu uma entrevista ao Pivot Podcast, ele que nãol esteve em Munique, onde o Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões, por estar a cumprir castigo, tendo aproveitado a ocasião para falar de um dos temas que vai marcar esta Champions: as acusações de racismo que Vinicius fez a Prestianni.

«Chamaram-lhe macaco. Sinto que o próximo passo será deixar o campo. Não vamos permitir que essas cenas se repitam», anunciou o médio francês.

«Quando estás dentro de campo e sofres uma coisas dessas, é muito difícil processar e dares-te conta do que está a acontecer. Mas na Liga dos Campeões, no maior palco que existe no futebol, se tivéssemos deixado o campo teria sido louco.»

Nesta entrevista, Tchouaméni falou também da chegada ao Real Madrid. Os primeiros tempos não foram fáceis, admite, mas o médio francês acabou por conseguir dar a volta.

«Fui transformado em bode expiatório. Nos primeiros 10 a 20 minutos, o estádio vaiava sempre que eu tocava na bola. Essa situação ou te destrói, ou fazes pensar ‘é assim que as coisas são’, vamos ver o que posso controlar, e a única coisa que posso controlar é o meu desempenho», lembrou.

«O nível de pressão no Real Madrid é algo diferente. As pessoas vão falar de tudo o que fizeres, seja bom ou mau.»