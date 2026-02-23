A UEFA arquivou a queixa apresentada pelo Benfica por conduta violenta de Fede Valverde, num lance com Samuel Dahl, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em comunicado, os encarnados lamentam que, «perante a evidência das imagens que demonstram a agressão» do médio do Real Madrid, «a UEFA tenha decidido não avançar com qualquer sanção disciplinar».

«Trata-se, sem margem para dúvidas, de uma situação de cartão vermelho não sancionada durante a partida nem, com este arquivamento, merecedora de punição posterior», lê-se ainda na nota das águias.

O lance em questão aconteceu aos 83 minutos, quando Valverde atingiu em cheio Dahl com a mão direita no rosto. O árbitro François Letexier nada assinalou e também não foi alertado pelo VAR da partida.