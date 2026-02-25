A UEFA decidiu esta quarta-feira rejeitar o recurso que o Benfica apresentou relativamente ao castigo provisório de um jogo de suspensão que tinha sido aplicado a Gianluca Prestianni.

O Órgão de Recurso indeferiu o recurso, pelo que o argentino continua suspenso provisoriamente e não poderá estar no jogo frente ao Real Madrid, agendado para esta noite no Bernabéu.

Recorde-se que o grande receio do Benfica era que a decisão sobre o recurso não fosse tomada em tempo útil. Ora acontece que sim, foi tomada em tempo útil, mas não atendeu aos argumentos da SAD encarnada, pelo que Prestianni não foi despenalizado do castigo provisório.

Decisão da UEFA:

«O Órgão de Recurso da UEFA tomou hoje a seguinte decisão:



O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA de 23 de fevereiro de 2026 é confirmada.



Gianluca Prestianni continua suspenso provisoriamente para o próximo jogo da competição de clubes da UEFA para o qual seria elegível.»