Horas depois da derrota do Benfica com o Real Madrid na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões (1-0), Gianluca Prestianni recorreu às redes sociais para recusar as acusações de racismo, garantindo que Vini Jr. e os demais colegas interpretaram mal o que avançado argentino disse com a camisola à frente da boca.

«Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinicius Júnior, que lamentavelmente interpretou mal o que acredita ter escutado. Nunca fui racista e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.»

«Acusar os outros de algo grave não está correto, muito menos quando não é verdade. Está toda a gente a apontar-me o dedo por ter tapado a boca com a camisola quando todos os jogadores o fazem. Parem de inventar.»

Também nas redes sociais, o Benfica defendeu Prestianni.