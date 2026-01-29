Esta quarta-feira foi dia de festa rija na Luz. O Benfica venceu o Real Madrid por 4-2, assegurou a passagem ao play-off da Champions com um golo em tempo de descontos e os jogadores fizeram questão de aproveitar o momento.

Sidny Cabral, que ainda não está inscrito na UEFA, invadiu o relvado após o apito final da partida para festejar com os colegas. Já no balneário, o ex-Estrela filmou a entrada de Andreas Schjelderup, que foi levado ao ar pelos companheiros, após receber o prémio de homem do jogo.