O Benfica partilhou, esta sexta-feira, um vídeo com alguns dos melhores momentos dos bastidores da vitória sobre o Real Madrid, na última jornada da fase de liga da Champions.

Ainda antes do encontro, o capitão Nicolás Otamendi deu o mote, a dizer que era preciso «dar a vida» em campo.

«O Benfica vive de noites mágicas», soltou Mário Branco, quando a equipa se encaminhava para o túnel.

Já depois das fortes emoções vividas no relvado, foi tempo de festa no balneário.

«Incrível, não? Impensável. Isto é a Liga dos Campeões», disse Otamendi, que deu um longo abraço a Rui Costa. Pelo meio, Vangelis Pavlidis soltou palavrões em português, José Mourinho festejou efusivamente com os jovens e Anatoliy Trubin e Andreas Schjelderup foram muito requisitados pelos colegas. Até Lukebakio se juntou às brincadeiras.

Quem tinha motivos para estar chateado era Gianluca Prestianni, ele que foi rasteirado por João Tralhão, adjunto de Mourinho, nos festejos do golo de Trubin… e os joelhos ficaram bem marcados. «Quase me rompia os ligamentos», disse, na brincadeira.