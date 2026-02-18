Vini protegido, Prestianni e Mourinho criticados: como a imprensa viu a polémica na Luz
Da Argentina a Inglaterra, com Brasil e Espanha pelo meio, o momento protagonizado por Prestianni e Vini Jr. faz correr muita tinta
A polémica em torno de Vini Jr. e Prestianni no Benfica-Real Madrid – a contar para a primeira mão do play-off da Champions – faz manchete em vários países. Da Argentina a Inglaterra, José Mourinho também surge implicado nas críticas. O treinador do Benfica é acusado de «hipocrisia» pela conferência de imprensa de rescaldo ao jogo na Luz.
Ainda que o tema seja tratado com particular cuidado na imprensa argentina, no Brasil e em Espanha há um claro apoio a Vinicius Júnior.
Consulte as várias reações na galeria associada.
«Assim que rumou ao balneário, era possível notar que Vinicius não era o tormento que costuma ser com a bola, mas sim um jovem desesperado para desfrutar do seu futebol, obrigado a colocar mais uma horrível noite para as costas, tentando, de alguma forma, retirar alguma força a partir deste episódio», lê-se no Athletic.
A UEFA já garantiu analisar o sucedido e, se necessário, avançar para sanções disciplinares.