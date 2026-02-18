A polémica em torno de Vini Jr. e Prestianni no Benfica-Real Madrid – a contar para a primeira mão do play-off da Champions – faz manchete em vários países. Da Argentina a Inglaterra, José Mourinho também surge implicado nas críticas. O treinador do Benfica é acusado de «hipocrisia» pela conferência de imprensa de rescaldo ao jogo na Luz.

Ainda que o tema seja tratado com particular cuidado na imprensa argentina, no Brasil e em Espanha há um claro apoio a Vinicius Júnior.

Consulte as várias reações na galeria associada.

«Assim que rumou ao balneário, era possível notar que Vinicius não era o tormento que costuma ser com a bola, mas sim um jovem desesperado para desfrutar do seu futebol, obrigado a colocar mais uma horrível noite para as costas, tentando, de alguma forma, retirar alguma força a partir deste episódio», lê-se no Athletic.

A UEFA já garantiu analisar o sucedido e, se necessário, avançar para sanções disciplinares.