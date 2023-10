A Real Sociedad venceu esta terça-feira no terreno do RB Salzburgo, por 2-0, em jogo do Grupo D, do qual faz parte o Benfica. Com este triunfo, a formação espanhola baralhou as contas do grupo, sobretudo depois do Salzburgo ter vencido na Luz na primeira jornada.

A entrada da Real Sociedad foi, de resto, muito forte. Com André Silva no banco, ele que não chegou a entrar em campo, a formação basca marcou muito cedo, logo aos sete minutos, por Oyarzabal, após uma excelente iniciativa individual, cheia de classe.

Ainda na primeira parte, a Real Sociedad chegou aos 2-0, com um golo de Mendez, após assistência de Kubo. Estavam jogados 27 minutos.

Na segunda parte, o RB Salzburgo pressionou muito a baliza da formação espanhola, à procura do golo que podia relançar a partida. Aos 48 minutos, os adeptos ainda festejaram, quando o árbitro assinalou penálti por falta do guarda-redes sobre Bartosz Frankowski. No entanto, e após ver as imagens, o VAR reverteu a decisão, considerando que Aleix Ramiro não fez o suficiente para derrubar o adversário.

Até ao final da partida, Petar Ratkov ainda cabeceou ao lado e o mesmo Alex Ramiro voltou a brilhar ao defender um remate de Nicolas Capaldo, mantendo o 2-0 até ao fim. Com este triunfo, a Real Sociedad soma quatro pontos e ultrapassa o Salzburgo, que mantém os mesmos três.