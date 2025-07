O período de renovação dos lugares «Red Pass» no Estádio da Luz terminou esta terça-feira e a taxa de realização atingiu os 99 por cento.

Para os sócios que não conseguiram adquirir estes lugares especiais, vai existir um novo período de venda, entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, com as 1.488 novas cadeiras disponíveis, após a remodelação no recinto. Em comunicado, o Benfica referiu que 21.493 sócios encontram-se em lista de espera.

Recorde-se que o Estádio da Luz está a sofrer remodelações, de forma a ter um total de 70 mil lugares disponíveis para os adeptos. Esta construção estará finalizada no prazo expectável de dois anos.