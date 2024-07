O Benfica informou, esta terça-feira, que a renovação de lugares Red Pass teve uma taxa de sucesso superior a 98%. Mais de 44 mil sócios dos encarnados renovaram o seu bilhete de época do Estádio da Luz.

Terminada esta primeira fase, inicia-se agora um processo de trocas de lugares solicitadas pelos sócios.

Na próxima semana, entre 15 e 18 de julho, vão existir 803 lugares para novas vendas. Estes bilhetes serão atribuídos aos primeiros sócios em lista de espera, que nesta altura tem 17.359 pedidos.

O COMUNICADO DO BENFICA:

«A renovação de lugares Red Pass está concluída, tendo a mesma uma taxa de sucesso superior a 98%, com mais de 44 mil renovações. As trocas de lugares acontecem na presente semana e as novas vendas estarão disponíveis de 15 a 18 de julho.

Durante a semana de 8 de julho serão efetuadas as trocas dos lugares solicitadas pelos Sócios com Red Pass que efetuaram o pedido.

Face ao sucesso das renovações, os lugares para novas vendas serão 803, e estarão disponíveis de 15 a 18 de julho, para os primeiros 803 Sócios que fazem parte da lista de espera, que conta atualmente com 17 359 pedidos.

Os Sócios que fazem parte da lista de espera, que têm direito a adquirir o seu lugar, serão informados de todo o processo de compra dos lugares por sms e e-mail. Os restantes Sócios serão informados do seu novo número na lista de espera.»