Jan-Niklas Beste é mais um esquerdino do Benfica para a nova temporada.

O alemão está fechado e vai ser anunciado em breve como reforço do plantel de Roger Schmidt, revelou a imprensa internacional e confirmou o Maisfutebol.

Trata-se um jogador de 25 anos, que tanto pode jogar a extremo como a lateral, e que chaga do Heidenheim, da Bundesliga. Beste tinha apenas mais um ano de contrato com o clube germânico, o que facilitou as negociações com a SAD encarnada.

Formado no Borussia Dortmund, o jogador passou pelo Werder Bremen (sem jogar), pelo Emmen, dos Países Baixos (emprestado pelo Werder Bremen) e posteriormente pelo Jahn Regensburg, da II Liga Alemã (também por empréstimo do Werder Bremen).

Foi contratado pelo Heidenheim em 2022, por quase um milhão de euros, tendo em duas temporadas realizado 68 jogos, com 20 golos e 26 assistências. Números que convenceram o Benfica a avançar para a contratação.

Veja como jogo Jan-Niklas Beste: