O Benfica abriu neste domingo as portas do treino aos adeptos e jornalistas e, além de um primeiro olhar sobre o Benfica de Roger Schmidt, foi possível tirar os primeiros apontamentos sobre os reforços das águias e sobre os «meninos» do Seixal que foram chamados para trabalhar com a equipa principal.

Os reforços:

Neres

O brasileiro contratado ao Shakhtar Donetsk foi o único a integrar a equipa de colete, que será a que estará mais próxima de um primeiro esboço de onze de Roger Schmidt. Jogou o tempo todo, o que desde logo demonstra uma ótima condição física para esta fase da época, e foi aquele que mais deixou os adeptos a suspirar. Sempre sobre a direita, mostrou ser muito forte tecnicamente e teve vários detalhes que individuais a arrancar aplausos das bancadas. Falta-lhe ainda ligar-se mais com os companheiros, mas mostra que pode ser um desequilibrador ao serviço do coletivo.

Musa

Além de Neres, foi o único dos reforços a passar pela equipa de colete. Começou por dar nas vistas com um toque de calcanhar que deixou Chiquinho na cara do golo, ainda na equipa sem colete, mas foi quando passou para a equipa de colete que mais sobressaiu. Recuperou na uma bola na área devido à pressão alta exercida sobre Tomás Araújo, mas depois não conseguiu marcar, permitindo a Samuel Soares brilhar duas vezes. Saiu lesionado do pé esquerdo durante a terceira de quatro partes de 12 minutos, após um choque com o guarda-redes, mas pareceu ter sido mais por precaução.

Bah e Ristic

Os dois laterais contratados pelo Benfica não alinharam pela equipa de colete, mas jogaram bastante tempo. Sobretudo Bah, no lado direito, que jogou todo o tempo e mostrou consistência a defender e grande capacidade para subir. Lateral de passada larga, tem boa visão de jogo e surgiu várias vezes por dentro, o que parece ser um pedido do técnico. Ristic esteve menos interventivo.

Os meninos do Seixal:

Henrique Araújo

O jovem avançado que na época passada se despediu com um bis ao serviço da equipa principal depois do hat-trick na final da Youth League, iniciou a nova época na equipa tipo de Roger Schmidt e fê-lo com um golo. O primeiro que os adeptos do Benfica viram da nova versão da equipa das águias. Entendeu-se muito bem quer com João Mário, quer com Chiquinho, que surgiram mais perto de si, e parece estar na pole position pelo lugar de ponta de lança.

António Silva

O jovem central de 18 anos que na época passada ajudou o Benfica a conquistar a Youth League parece ter «ultrapassado» o mais experiente Tomás Araújo nestes primeiros dias de trabalho com Roger Schmidt. Jogou o tempo todo na equipa de colete, ao lado de Morato, e mostrou enorme segurança.

Diego Moreira

De falta de personalidade, o extremo de apenas 17 anos não pode ser acusado. Não jogou na equipa de colete, mas foi dos mais irreverentes no treino. Ensaiou o remate de longe por duas ou três vezes, sem «pedir autorização». A irreverência nem sempre lhe permitiu tomar as melhores opções, mas Schmidt deve ter tirado notas positivas do jogador que ainda falhou um golo «fácil» após assistência de Gil Dias.

Tomás Araújo

Curiosamente, o jogador com mais tempo de convívio com a equipa principal foi o que pareceu estar mais nervoso. Perdeu duas vezes a posse na saída de bola curta, o que causou muitos calafrios aos companheiros.

Martim Neto

Bons apontamentos com bola, capacidade para gerir os tempos de jogo, e infantilidade no penálti que cometeu sobre João Mário quando o adversário até estava de costas para baliza.

Tiago Gouveia

Foi dos jovens mais aplaudidos pelos adeptos e respondeu com irreverência com bola. Forte na transição ofensiva.

Samuel Soares e André Gomes

Os dois jovens guarda-redes foram rodando na equipa sem colete, que saiu derrotada por 4-0. Sofreram dois golos cada um, mas foi Samuel Soares que foi sujeito a mais trabalho, negando o golo a Musa duas vezes na mesma jogada, e fazendo mais duas ou três defesas mais difíceis.