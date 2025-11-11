Gustavo Correia, árbitro do Benfica-Casa Pia, detalhou no relatório o momento que terá levado à expulsão de Mário Branco no final do jogo realizado neste domingo no Estádio da Luz e que terminou com um empate a dois golos.

Segundo o juiz da partida, o diretor-geral para o futebol dos encarnados terá proferido insultos e ameaças durante o percurso entre o relvado e os balneários.

«Informo que o Sr. Mário Jorge dos Santos Branco, diretor-geral da equipa A (SL Benfica), no final do jogo entrou no terreno de jogo, dirigindo-se a mim proferindo as seguintes palavras: "Honra as insígnias que tens ao peito, és uma vergonha do c******! Vou rebentar contigo e com o João Bento que era o VAR!" Motivo pelo qual lhe exibi cartão vermelho direto», lê-se no excerto do relatório do árbitro no qual é referida a ocorrência.

«Informo ainda que o mesmo perseguiu a equipa de arbitragem durante o percurso da saída do relvado até ao corredor dos balneários, proferindo as seguintes palavras para mim: "Podes ter a certeza que eu vou-te rebentar todo, olha o que eu te digo! Vou-te rebentar a ti e ao João Bento! Não vales m**** nenhuma, nem tu nem ele! Palhaços do c******, é uma vergonha, o que nos fizeram hoje aqui foi uma vergonha», lê-se ainda.

Recorde-se que o jogo ficou marcado por uma grande penalidade assinalada contra o Benfica, num momento muito contestado pelo clube encarnado. Desse penálti nasceu o golo (um autogolo de Tomás Araújo quando tentava evitar uma recarga do castigo máximo defendido por Trubin) que permitiu ao Casa Pia reduzir para 2-1. Os gansos ainda empatariam o jogo já em tempo de compensação.