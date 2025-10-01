O Relatório e Contas da SAD do Benfica referente ao exercício de 2024/25 foi aprovado com 99,96 por centos dos votos em Assembleia-Geral de acionistas realizada nesta quarta-feira.

Em comunicado enviado aos mercados, a SAD encarnada informou ainda que todas as outras propostas na ordem de trabalhos.

COMUNICADO DA BENFICA SAD NA ÍNTEGRA

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que, na Assembleia Geral de acionistas realizada nesta quarta-feira, 1 de outubro, foram aprovadas as propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos, nos termos seguintes:

  • Aprovação, com 99,96% dos votos emitidos, do Relatório e Contas do exercício de 2024/25, que compreende o período de 1 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025;

  • Aprovação, com 100% dos votos emitidos, da proposta de aplicação de resultados;

  • Aprovação, com 99,99% dos votos emitidos, de um voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, bem como nos respetivos membros e ainda no Revisor Oficial de Contas, pelo exercício dos seus cargos, durante o período compreendido entre 1 de julho de 2024 e 30 de junho de 2025;

  • Aprovação, com 100% dos votos emitidos, da ratificação da cooptação, efetuada pelo Conselho de Administração, de nova administradora para completar o mandato em curso, relativo ao quadriénio 2021-2025;

  • Aprovação, com 99,98% dos votos emitidos, da aquisição e alienação de ações próprias de categoria B e concessão de autorização ao Conselho de Administração para esse efeito;

  • Aprovação, com 100% dos votos emitidos, da aquisição e alienação de obrigações próprias e concessão de autorização ao Conselho de Administração para esse efeito.