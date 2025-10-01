O Relatório e Contas da SAD do Benfica referente ao exercício de 2024/25 foi aprovado com 99,96 por centos dos votos em Assembleia-Geral de acionistas realizada nesta quarta-feira.

Em comunicado enviado aos mercados, a SAD encarnada informou ainda que todas as outras propostas na ordem de trabalhos.

COMUNICADO DA BENFICA SAD NA ÍNTEGRA

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que, na Assembleia Geral de acionistas realizada nesta quarta-feira, 1 de outubro, foram aprovadas as propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos, nos termos seguintes: