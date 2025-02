A SAD do Benfica apresentou um resultado líquido positivo de 40,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2024/25, mais do dobro do que no exercício do período homólogo anterior, no qual se registaram 18 milhões de euros de lucro.

Trata-se do segundo melhor resultado de sempre da sociedade encarnada no primeiro semestre de uma temporada, apenas atrás dos 104,2 milhões de euros registados em 2019/20, aquando da venda de João Félix ao Atlético Madrid.

Para as contas positivas em muito contribuiu o mercado de verão, na qual a SAD do Benfica registou 104,1 milhões de euros de rendimentos com transações de jogadores – mais 52,4 por cento do que há um ano – como João Neves (€59,9M + €10M), Marcos Leonardo (€40M), David Neres (€28M + €2M) e Morato (€11M + €6M).

No que diz respeito aos rendimentos operacionais (sem transações de jogadores), as receitas foram de 105,7 milhões de euros. Uma queda residual de 700 mil euros face ao primeiro semestre da época transata.

Segundo a SAD encarnada, com reconhecimento da UEFA igual a 2023/24 – recorde-se que nesta época o valor atribuído inicialmente pela participação (fixo + parcelas de acordo com o ranking europeu a dez anos entre as equipas participantes, o que deixou de se aplicar nesta temporada no novo modelo) – esse valor seria de 126 milhões de euros, o que representaria o melhor semestre de sempre.

A performance da equipa de Bruno Lage na Liga dos Campeões valeu, até ao fecho do exercício (31 de dezembro de 2024), a entrada de 39,7 milhões de euros (-8,5 por cento do que em 2023/24 nos cofres das águias, que já sabem que vão terminar a campanha europeia na presente temporada com um mínimo de 71,8 milhões de euros (substancialmente mais do que na época passada), uma vez que €32,1M foram reconhecidos nos meses de janeiro e fevereiro e entrarão nas contas do segundo semestre.

Ainda de acordo com o Relatório & Contas da Benfica SADD, enviado nesta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as receitas de Matchday totalizaram 20,2 milhões de euros, o que representa o melhor registo de sempre num primeiro semestre. Já as receitas inseridas na rubrica comercial (na qual se inclui, por exemplo, os patrocínios) foram de 19,5 milhões de euros.

Os rendimentos totais (que incluem vendas de passes) chegaram aos 214,3 milhões de euros, mais €33,9M (18,8 por cento) face a período homólogo anterior.

O ativo da SAD encarnada valorizou 5,2 por cento para os 594,5 milhões de euros, enquanto o passivo decresceu 2,3 por cento, de €483,4M para €472,3M.

O capital próprio da sociedade encarnada é agora de 122,2 milhões de euros, substancialmente mais (os tais 40,3 milhões de euros) do que no fecho das contas da época passada, no qual o prejuízo de 31,4 milhões de euros atirou os capitais próprios para os 81,9 milhões.