O Benfica está atento ao lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi e, segundo apurou o Maisfutebol, já iniciou os primeiros contactos para avançar com a negociação.

Em busca de um substituto para Grimaldo, que rumou ao Bayer Leverkusen, e com dificuldades para garantir o húngaro Milos Kerkez, do AZ Alkmaar, os encarnados estão cientes de que Lodi está fora dos planos do Atlético de Madrid, o que pode facilitar um acordo.

Vinculado aos colchoneros até junho de 2026, o internacional brasileiro esteve emprestado na última época ao Nottingham Forest, onde fez 32 jogos e anotou um golo. A princípio, os ingleses não cogitam exercer a opção de compra estabelecida no contrato.

Na visão do Atlético de Madrid, especialmente do técnico argentino Diego Simeone, Lodi é novamente um jogador "negociável" (empréstimo ou venda) para 2023/24. O ala de 25 anos não vai participar na pré-época.

O Benfica, entretanto, não é o único interessado em Renan Lodi. O Athletico Paranaense, onde o atleta foi formado e lançado para o futebol profissional no Brasil, também está de olho.