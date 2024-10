O Benfica avançou para o regresso de Bruno Lage para suceder a Roger Schmidt, mas o novo treinador dos encarnados até poderia ser outro. Renato Paiva abordou a possibilidade de treinar a equipa da Luz e afirmou que o seu nome estava «em cima da mesa» dos dirigentes das águias.

Ainda assim, o atual técnico do Toluca garante que não recebeu nenhum convite do Benfica, mas, se tivesse surgido, iria recusá-lo.

«Sempre que o Benfica fica sem treinador o meu nome está em cima da mesa. Pelo meu passado, por tudo o que fiz no clube, por tudo o que trabalhei lá, porque sabem que sou adepto do clube também, e, obviamente, pela minha qualidade como treinador. Eles viram como trabalhei durante 18 anos», começou por dizer o treinador de 54 anos, em entrevista ao AS.

«É verdade que o meu nome esteve em cima da mesa, mas também é verdade que fui muito claro com o meu agente e com as pessoas próximas. Não vou abandonar o projeto do Toluca, por diferentes motivos. Tenho palavra, estou a meio do projeto e estamos a construir um plantel muito importante e à minha imagem. Não vou fazer o bolo para os outros comerem. Estou muito entusiasmado com o plantel, as pessoas do clube são extraordinárias, merecem o maior respeito, porque pensaram em mim para treinar este clube tremendo, para estar com estes adeptos fantásticos e confiam que vou acabar com a seca de títulos. Mais do que um sonho, isso, para mim, é um objetivo. Estou apaixonado pelo projeto», prosseguiu.

«Se o meu nome estivesse lá [no Benfica], eu diria que não. Tenho este projeto e o Benfica pode acontecer, mas sou de “timings” e sei que saí de equipas por causa de “timings”. Agora sei que pode ser o momento de ganhar um título», concluiu.

O Toluca é segundo classificado no campeonato mexicano, com 21 pontos, a quatro do líder, o Cruz Azul.