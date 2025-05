O Benfica definiu há semanas que não exerceria a opção compra de 10 milhões de euros para ficar em definitivo com Renato Sanches, mas, sabe o Maisfutebol, ainda pondera contar com o jogador na próxima temporada.

Há dois cenários em cima da mesa dos encarnados: avançar com um novo empréstimo (até junho de 2026) ou até mesmo tentar uma compra, desde que seja por um valor muito abaixo ao acordado no contrato atual - este momento, a primeira opção é a mais plausível.

Mais do que o aval de Bruno Lage e a decisão de Rui Costa, uma eventual permanência também vai passar por uma redução no salário do médio português. O Benfica, recorde-se, paga hoje cerca de 25 por cento do ordenado, enquanto o PSG assume o restante.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Vinculado ao clube francês por mais duas temporadas (até junho de 2027), o internacional português tem pela frente mais um objetivo a cumprir de águia ao peito em 2024/25: o Mundial de Clubes. Está nas contas da equipa técnica para o torneio nos Estados Unidos.

Aos 27 anos, Renato Sanches fez, por enquanto, apenas 18 jogos (somente três como titular) e conviveu com algumas lesões musculares na sua segunda passagem pelo Benfica.