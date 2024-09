Renato Sanches está lesionado e pode desfalcar o Benfica por algum tempo.

Segundo noticiou o Record, o médio de 27 anos saiu mais cedo no treino desta terça-feira e o Maisfutebol confirmou que se trata de uma lesão muscular na coxa direita, não tendo, no entanto, informação do tempo concreto de paragem que em lesões deste género rondam algumas semanas de paragem.

Nos últimos anos de carreira, Renato Sanches tem sido afetado por vários problemas físicos que o têm impedido de ser utilizado com regularidade.

Após o regresso à Luz, concretizado em julho, foi utilizado em dois jogos, ambos como suplente utilizado. Roger Schmidt, ex-treinador do Benfica, chegou a elogiar a condição física do jogador, mas frisou que ainda não estava pronto para fazer um jogo inteiro: «Temos de o preparar», avisou.

Agora, o internacional português sofreu nova contrariedade a escassos dias da receção ao Santa Clara, que marca a estreia de Bruno Lage após o regresso ao Benfica.