Renato Sanches voltou a lesionar-se. O médio de 27 anos foi incluído no boletim clínico do Benfica, onde estão também Prestianni, Beste e Tiago Gouveia.

Sanches tem uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Prestianni contraiu uma entorse no polegar da mão direita.

Já Beste continua a contas com um síndrome gripal, enquanto Tiago Gouveia, o elemento mais antigo do departamento médico, recupera de um síndrome pós-meniscectomia do joelho direito.