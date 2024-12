O treinador do Benfica, Bruno Lage, confirmou que Renato Sanches regressou aos treinos na manhã deste sábado.

«O Renato Sanches voltou a treinar com a equipa. Senti-o feliz, com energia positiva e isso é muito importante», disse o treinador dos encarnados, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS.

Apesar de já ter treinado, o médio, que não joga há mais de um mês, quando defrontou o FC Porto, ainda não está apto para a partida deste domingo. «Ainda não. Treinou muito bem, mas ainda não está disponível para o jogo», revelou Lage.

Quanto a Tiago Gouveia, o técnico das águias ainda não tem previsão para o regresso.

«O Tiago ainda tem algum tempo pela frente, também está a trabalhar muito bem, mas não consigo dizer quando volta a trabalhar com a equipa.»

O Benfica visita a Vila das Aves e o AVS (15.º) na tarde deste domingo (18h). Este encontro da 14.ª jornada da Liga é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.