Bruno Lage revelou que Renato Sanches é baixa para o Clássico no Dragão e refletiu sobre a época do internacional português na Luz. O treinador do Benfica assumiu que não consegue explicar as constantes lesões do médio e até revelou que estava a preparar o jogador para ter outro posicionamento em campo.

«Não consigo explicar. O que consigo dizer é que estamos sempre ao lado do Renato. Ele recupera sempre muito bem das mazelas que tem, facilmente entra nos treinos e no lote de opções para os jogos. Vinha numa sequência de cinco jogos a contribuir para a equipa… temos trabalhado muito com ele uma posição diferente, a jogar como primeiro médio. Estava a fazer um jogo muito interessante, porque são coisas diferentes aquelas que pedimos. Estava a interpretar bem esse plantel e é com infelicidade que o vemos voltar a um momento de paragem», disse o técnico dos encarnados, em conferência de imprensa.

«Estamos com ele, ao lado do jogador e do homem. Ele que recupere rápido que ainda tem o Mundial de Clubes para jogar por nós», completou.

Renato Sanches, diga-se, está emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Benfica.