Agora é oficial, Renato Sanches é reforço do Benfica. Oito anos depois de ter saído para o Bayern Munique e de ter representado mais quatro clubes, o médio de 26 anos está de volta ao Estádio da Luz e ao futebol português.

«Formado no Sport Lisboa e Benfica, o médio Renato Sanches, de 26 anos, regressa a casa para voltar a vestir a camisola das águias e reforçar a equipa de futebol profissional na temporada 2024/25, por empréstimo dos franceses do PSG. O acordo inclui uma opção de compra», lê-se no comunicado do Benfica.

Renato Sanches está a cumprir o terceiro ano de ligação ao PSG, que o contratou ao Lille em 2022, por cerca de 15 milhões de euros, mas apenas no primeiro esteve integrado no plantel dos parisienses, já que na temporada passada foi cedido aos italianos da Roma, que ainda eram comandados por José Mourinho.

Contudo, a passagem pela capital transalpina resumiu-se a doze jogos - apenas três dos quais como titular – e um golo, numa época em que foi fustigado por lesões e acabou por ficar arredado das primeiras escolhas dos romanos, mesmo após a chegada do técnico Daniele de Rossi, que substituiu Mourinho.

O internacional português volta agora ao clube em que se formou e pelo qual se estreou na equipa principal com apenas 18 anos, em 2015/16, então sob a liderança de Rui Vitória, sendo que viria a ser peça-chave na conquista do título de campeão, somando 35 jogos e dois golos.

Logo depois, foi chamado para disputar o Euro2016, ajudando Portugal a sagrar-se campeão europeu e sendo eleito o «jogador jovem» da competição, antes de rumar ao Bayern Munique, que pagou 35 ME ao Benfica pela contratação, tornando-o no primeiro futebolista português da história a representar o gigante da Baviera.

A ida para a Alemanha deu início a um calvário de problemas físicos, que culminaram em pouca utilização nos bávaros (53 partidas em três anos), com um empréstimo aos galeses do Swansea, da Premier League, pelo meio, também marcado por lesões.

Em 2019, o Lille resgatou-o ao Bayern, por 20 ME, e em três épocas no conjunto gaulês conseguiu ter a melhor sequência de jogos desde que saiu do Benfica, apesar de alguns problemas musculares que o continuaram a afetar. Em França, cumpriu 91 jogos e marcou sete golos, vencendo uma Liga francesa (2020/21) e uma Supertaça de França.

Renato Sanches é o quarto reforço assegurado pelo Benfica para a temporada 2024/25, depois do lateral esquerdo alemão Jan-Niklas Beste, do médio luxemburguês Leandro Barreiro e do avançado grego Vangelis Pavlidis.