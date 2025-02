O médio do Benfica, Renato Sanches, já treina com bola e está a dar passos rumo à recuperação, na sequência da lesão muscular na coxa direita sofrida em janeiro.

O internacional português, cedido pelo Paris Saint-Germain, deixou esta terça-feira uma mensagem na rede social, denotando otimismo na recuperação.

«Boa energia esta semana», pode ler-se, na publicação de Renato Sanches, acompanhada com fotografias a trabalhar com bola no Benfica Campus, no Seixal.

Na sequência da lesão sofrida em janeiro, Renato Sanches tinha apagado a sua conta na rede social.

O jogador de 27 anos leva 11 jogos pelo Benfica esta época, na qual enfrenta a sua terceira paragem na competição, devido a lesões.