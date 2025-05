Renato Sanches é a principal novidade no treino que o Benfica está a realizar esta terça-feira no relvado do Estádio Nacional, no Jamor.

O médio internacional português está recuperado de lesão e participou nos primeiros minutos abertos à comunicação social, ao contrário de Alexander Bah, Fredrik Aursnes, Manu Silva e Zeki Amdouni, todos lesionados.

Sanches sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no início de abril e, tal como o Maisfutebol noticiou na altura, estava prevista uma paragem de seis a oito semanas.

O treino do Benfica no Jamor serviu para preparar a final da Taça de Portugal, marcada para domingo, diante do Sporting (17h15). Os leões vão treinar no relvado do Estádio Nacional na manhã de quarta-feira.