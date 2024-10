O médio do Benfica, Renato Sanches, reconheceu esta sexta-feira, numa reação tornada por si pública através das redes sociais, que «as coisas têm sido menos favoráveis» nos últimos tempos, mas mostrou-se «feliz» pelo regresso aos treinos com a equipa do Benfica.

«Feliz por estar de volta com a equipa. Sei que ultimamente as coisas têm sido menos favoráveis. Toda a minha vida sempre tive de ultrapassar obstáculos, uns mais difíceis do que outros, dificuldades fazem parte do processo. Tenho trabalhado para ultrapassar esses obstáculos e poder voltar a fazer aquilo que mais gosto», pode ler-se, na mensagem publicada pelo internacional português, através do Instagram.

Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Pevidém, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, o treinador do Benfica confirmou que Renato regressou aos treinos esta semana. Porém, Bruno Lage frisou que é preciso «calma» no processo com Renato.

O médio sofreu uma lesão muscular na coxa direita, há pouco mais de um mês, em treino.

Esta época, Renato foi utilizado em dois jogos do Benfica. Entrou aos 71 minutos na vitória por 1-0 ante o Estrela da Amadora (24 agosto) e fez toda a segunda parte no empate na visita ao Moreirense (1-1, a 30 de agosto).