Renato Sanches envolveu-se num desentendimento com adeptos do Sporting de Braga, durante o jogo desta tarde.

Tudo terá acontecido após o golo do empate do Benfica, marcado por Vangelis Pavlidis. O médio internacional português estava no camarote juntamente com outros jogadores não convocados - como Prestianni - e discutiu de forma acesa com um grupo de adeptos.

Após uma troca de palavras, Sanches atirou um objeto na direção dos adeptos bracarenses. Ao que tudo indica, tratar-se-á de uma garrafa que, segundo os relatos, atingiu uma criança.