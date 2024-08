Apesar de ainda não ter sido oficializado como reforço do Benfica, Renato Sanches já cumpriu exames médicos e, esta sexta-feira, foi visto a entrar no estádio, antes do jogo com o Fulham, junto da comitiva encarnada.

O médio internacional português, que vai chegar por empréstimo do PSG, chegou no autocarro das águias, pisou o relvado e apresentou-se vestido com os equipamentos do clube.

Renato Sanches, como o Maisfutebol já avançou, chega por empréstimo de uma temporada, ficando o Benfica com opção de compra fixada num valor em torno dos 10 milhões de euros.