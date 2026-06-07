Benfica
Há 40 min
Gonçalo Oliveira praticamente fechado como reforço do Rennes
Franceses pagam cerca de 3,5 milhões de euros pelo jovem central de 19 anos e águias ficam com opção de compra
Franceses pagam cerca de 3,5 milhões de euros pelo jovem central de 19 anos e águias ficam com opção de compra
Gonçalo Oliveira está muito perto de deixar o Benfica e ser reforço do Rennes.
O Maisfutebol sabe que os franceses devem pagar cerca de 3,5 milhões de euros pelo passe do jovem central de 19 anos, sendo que as águias ficam com uma opção de recompra. Recorde-se que, com a saída de Otamendi, restam os dois internacionais portugueses para o centro da defesa: Tomás Araújo e António Silva.
No Benfica desde 2012/13, Gonçalo Oliveira não realizou qualquer jogo oficial pela equipa principal do Benfica, tendo concluído a última temporada com três golos e uma assistência nos 24 encontros que fez na equipa B, além dos nove que realizou pelos juniores.
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