Bruno Lage saiu do Seixal pouco depois das 16h. O treinador que está de saída do Benfica tinha chegado à centro de treinos perto das 11h00 e esteve reunido com a estrutura do futebol a tratar da rescisão de contrato, conforme as águias comunicaram à CMVM.

Nas imagens captadas pela TVI percebe-se que Lage deixou o centro de treinos sorridente, tendo acenado à saída.

Logo atrás de Bruno Lage, saíram também Marco Pedroso, treinador adjunto, e Alexandre Silva, preparador físico. Nélson Veríssimo ainda permanece no centro de treinos.

[artigo atualizado]