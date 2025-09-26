O Benfica apresentou esta segunda-feira os resultados económicos e financeiros consolidados do exercício de 2024/25 e revelou um lucro líquido de 40,7 milhões de euros, um crescimento de 226 por cento face ao período homólogo.

Num comunicado divulgado no site oficial, os encarnados referem que, do total, 27,5 milhões são atribuídos diretamente ao clube e 13,2 milhões a interesses minoritários, naquele que é o melhor resultado dos últimos anos.

O relatório divulgado pelo clube destaca ainda que o resultado operacional sem transações de jogadores foi positivo em 13,5 milhões de euros, algo que não acontecia desde 2018/19, e que o resultado operacional global, incluindo operações com direitos de atletas, ascendeu a 59,7 milhões, traduzindo uma melhoria de 73 milhões de euros em relação ao ano anterior.

Os rendimentos operacionais consolidados sem direitos de atletas atingiram os 284 milhões de euros, mais 26 por cento do que em 2023/24.

O destaque vai para os direitos televisivos e prémios de competições, que renderam 148,4 milhões, para as receitas de estádio, que chegaram a 62,8 milhões, e para a atividade comercial, sobretudo patrocínios e merchandising, que totalizou 72,8 milhões. Somando as operações com jogadores, os rendimentos operacionais chegaram pela primeira vez na história aos 411,5 milhões de euros.

No que toca a custos, o clube encarnado registou gastos operacionais de 270,5 milhões, mais 7,4 por cento do que no exercício anterior, aumento esse justificado sobretudo pela participação no Mundial de Clubes e pelas indemnizações pagas durante a época, que tiveram um impacto de 13,8 milhões de euros.

O ativo consolidado ultrapassa agora os 568 milhões de euros, mais 6,3 por cento face ao ano passado, enquanto o passivo baixou ligeiramente para os 533 milhões. Já os fundos patrimoniais voltaram a terreno positivo, atingindo 35,2 milhões de euros.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica comunica a informação económica e financeira consolidada relativa ao exercício de 2024/25, que corresponde ao período compreendido entre 1 de julho de 2024 e 30 de junho de 2025. De acordo com os novos estatutos do Clube, esta informação será incluída no Relatório e Contas a partir do próximo ano.

Os principais destaques dos resultados económicos e financeiros consolidados apresentados pelo Clube no exercício de 2024/25 são os seguintes:

O resultado líquido consolidado ascende a 40,7 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 72,9 milhões de euros (+226,1%) face ao período homólogo, sendo 27,5 milhões de euros atribuíveis ao Sport Lisboa e Benfica e 13,2 milhões de euros imputáveis aos interesses minoritários não controláveis;

O resultado operacional (sem direitos de atletas) atinge um valor positivo de 13,5 milhões de euros, o que equivale a uma melhoria de 40 milhões de euros face ao período homólogo, correspondendo ao primeiro resultado operacional (sem direitos de atletas) positivo após seis épocas (desde 2018/19);

O resultado operacional equivale a um montante positivo de 59,7 milhões de euros, o que significa uma melhoria de 73 milhões de euros face ao período homólogo, o qual já inclui as operações com direitos de atletas;

Desta forma, a melhoria do resultado operacional consolidado do SL Benfica é justificada pelo crescimento do resultado da atividade operacional sem direitos de atletas em 40 milhões de euros e pelas operações com os direitos de jogadores que contribuíram para a evolução positiva do resultado em 33 milhões de euros;

Os rendimentos operacionais consolidados (sem direitos de atletas) do Clube ultrapassaram os 284 milhões de euros (+26,0%). Esta evolução é suportada por valores recorde em todas as linhas de receita, designadamente. (i) os rendimentos com direitos de televisão, que incluem o contrato da NOS, os prémios associados à Liga dos Campeões e ao Mundial de Clubes, atingiram os 148,4 milhões de euros (+44,2%); (ii) as receitas associadas ao matchday, que inclui quotização, corporate e bilhética, ascenderam a 62,8 milhões de euros (+13,7%); e (iii) os rendimentos provenientes das atividades comerciais, alicerçadas principalmente nos patrocinadores e no merchandising corresponderam a 72,8 milhões de euros (+8,3%);

Os rendimentos operacionais (incluem as transações com direitos de atletas) atingiram os 411,5 milhões de euros, o que representa o maior valor de sempre alcançado pelo SL Benfica (os dois melhores anos correspondiam aos exercícios de 2022/23 – 325,4 milhões de euros – e de 2019/20 – 317,9 milhões de euros), ultrapassando pela primeira vez a fasquia dos 400 milhões de euros. Este valor corresponde a um crescimento de 99,3 milhões de euros (+32,9%);

Os gastos operacionais (sem direitos de atletas) ascendem a 270,5 milhões de euros, o que equivale a um aumento de 7,4%, que compara com um crescimento de 26,0% nos rendimentos operacionais (sem direitos de atletas). Esta variação corresponde a um aumento de 18,7 milhões de euros, sendo de destacar os encargos com a participação no Mundial de Clubes e o aumento da rubrica de indemnizações no presente exercício, que tiveram um impacto global de 13,8 milhões de euros nos gastos operacionais. Excluindo estes dois efeitos, o crescimento dos gastos teria sido de 4,9 milhões de euros (i.e., 1,9% e abaixo da inflação verificada), o que evidencia o sucesso no esforço de controlo de gastos operacionais;

O ativo ultrapassa os 568,1 milhões de euros, o que significa um aumento de 33,7 milhões de euros (+6,3%) face a 30 de junho de 2024. Este crescimento é principalmente explicado pelo aumento dos valores a receber de clientes e outros devedores, sendo de destacar que, no final deste exercício, o rácio de net trade accounts associado às transações de direitos de atletas, melhorou em 65,2%;

O passivo atinge um montante de 533,0 milhões de euros, o que significa um decréscimo de 1,2% face ao período homólogo, principalmente justificado pela redução de 19,3 milhões de euros verificada nos empréstimos obtidos, o qual foi parcialmente compensado pelo aumento dos saldos com fornecedores e outros credores;

Os fundos patrimoniais equivalem a 35,2 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 40,0 milhões de euros (+833,5%), em consequência do resultado líquido consolidado positivo, sendo de realçar que os fundos patrimoniais consolidados voltaram a ser positivos.»

(Artigo atualizado às 18h35)

