A Liga de Clubes está reunida nesta segunda-feira de manhã, num encontro que começou por volta das 12 horas, com a direção do clube com representantes da SAD do Desportivo das Aves, numa reunião que acontece nas instalações da própria Liga de Clubes, na zona da Boavista, no Porto.

Recorde-se que a SAD do Desp. Aves tem garantido que a equipa não vai defrontar o Benfica, na terça-feira, por não ter as apólices de seguro obrigatórias válidas. Já o clube garante que há vontade de jogadores e treinadores em jogar, e que tem sido a própria SAD a impossibilitar a equipa de entrar em campo.

A Liga de Clubes procura um entendimento entre as duas partes, que permita ao Desp. Aves entrar em campo, pelo que chamou clube e SAD para uma reunião. Refira-se que Pedro Proença tem-se manifestado sempre disponível para ajudar a solucionar os problemas e permitir o normal fim do campeonato.