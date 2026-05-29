A revista Forbes divulgou, esta sexta-feira, a lista dos 30 clubes mais valiosos do mundo.

Sem grande surpresa, o Real Madrid lidera-a com um valor de 8.157 milhões de euros, seguido de Barcelona (6.441 milhões de euros) e Manchester United (6.184 milhões de euros). De resto, a Liga Inglesa é a mais representada, com um total de 11 clubes.

Nota para o Benfica, que ocupa a 23.ª posição da lista, com um valor de 825 milhões de euros, e é o único conjunto português dentro do «top-30».

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