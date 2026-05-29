Benfica
Há 1h e 37min
Forbes: Benfica entre os 30 clubes mais valiosos do mundo
Lista liderada pelo Real Madrid (8.157 milhões de euros) não tem outro representante português
DIM
Lista liderada pelo Real Madrid (8.157 milhões de euros) não tem outro representante português
DIM
A revista Forbes divulgou, esta sexta-feira, a lista dos 30 clubes mais valiosos do mundo.
Sem grande surpresa, o Real Madrid lidera-a com um valor de 8.157 milhões de euros, seguido de Barcelona (6.441 milhões de euros) e Manchester United (6.184 milhões de euros). De resto, a Liga Inglesa é a mais representada, com um total de 11 clubes.
Nota para o Benfica, que ocupa a 23.ª posição da lista, com um valor de 825 milhões de euros, e é o único conjunto português dentro do «top-30».
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