A imprensa internacional destaca esta quarta-feira dois nomes para explicar a vitória do Benfica na Áustria, que nas palavras do espanhol As, por exemplo, foi mais do que uma vitória: foi um milagre. Ora esses dois nomes são Di Maria e, claro, Arthur Cabral.

Sobre este último, não faltam sequer as referências ao facto de ter marcado «um golo salvador», que chega «dias depois de um episódio polémico com os adeptos do Benfica».

Já Di Maria, diz a generalidade da imprensa, esteve em praticamente tudo o que a equipa encarnada fez de melhor, marcou um golo olímpico, acertou uma bola nos ferros, fez uma assistência e, garante o argentino Olé, «foi um luxo para o Benfica».

GLOBOESPORTES

Graças a um golo salvador de Arthur Cabral nos descontos, o Benfica venceu o Salzburgo por 3-1, nesta terça-feira, fora de casa, e assegurou uma vaga na Liga Europa. O golo decisivo de Arthur Cabral vem dias depois de um episódio polémico com os adeptos do Benfica. Na última sexta-feira, o brasileiro mostrou o dedo do meio quando foi filmado no estacionamento do Estádio da Luz, depois do empate por 1-1 com o Farense. Ele pediu desculpas e disse estar «de cabeça quente». Nesta terça, saiu do banco já nos descontos, instantes antes de aproveitar um cruzamento na área e marcar um belo golo de letra.

MARCA

Tudo parecia condenado até ao minuto 90+1, quando Arthur Cabral entrou em campo. O brasileiro marcou logo na primeira vez que tocou na bola e o Benfica, que estava fora, vai disputar a Liga Europa. E foi um golaço: um cruzamento longo para o segundo poste é devolvido pelo norueguês Fredrik Aursnes para que Cabral, de calcanhar, batesse o guarda-redes e desencadeasse a loucura na sua equipa.

AS

O Benfica precisava de um feito para continuar a sua aventura continental na Liga Europa e conseguiu-o graças a um grande jogo de Di Maria e a um golo de Arthur Cabral aos 92 minutos. Di María esteve muito perto de se tornar o herói absoluto quando faltavam vinte minutos para o fim, mas o remate acertou na trave após traçar uma rota de desenho animado. O Benfica não desistiu e terminou o jogo na área rival à procura do milagre, que surgiu aos 92 minutos. Uma bola bombeada para a área foi baixada por Aursnes para que Arthur Cabral a empurrara para golo dentro da pequena área, desatando a euforia no banco lisboeta, ao mesmo tempo que silenciava al Red Bull Arena.

OLE

Di Maria foi um luxo para o Benfica, frente ao Salzburgo: marcou um golo olímpico. Foi o início de um dia tenso e intenso que terminou com muita alegria para os portugueses. No primeiro minuto de descontos houve um golaço do brasileiro Arthur Cabral, que classificou os portugueses para o segundo torneio europeu mais importante. O alvoroço foi enorme porque para o clube mais popular de Portugal: teria sido um duro golpe emocional e económico não continuar a participar nas competições europeias.