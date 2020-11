Ricardo Gomes não tem dúvidas de que Everton Cebolinha vai triunfar no Benfica.

Em declarações ao jornal A Bola, o antigo defesa central internacional brasileiro que jogou no Benfica até deu o exemplo de Valdo quando o médio ofensivo chegou aos encarnados na década de 80.

«É sempre mais difícil a adaptação de um médio ou de um avançado. O início do Valdo também foi difícil, mas depois confirmou. É preciso ter confiança, o Everton vai melhorar», acredita.

Aquele que foi um dos melhores centrais da história as águias falou também sobre outro compatriota, Lucas Veríssimo, central com quem trabalhou no Santos e que interessa ao Benfica.

«É um espetáculo de jogador. Se ele for mesmo para o Benfica vai ser o patrão da defesa, sem dúvida. Os adeptos do Benfica vão ficar surpreendidos com ele».